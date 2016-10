GOL Sport verrast met een gelijkspel bij sterk Taurus

ZONDAG VIERDE KLASSE - GOL Sport zorgde voor een daverende verrassing door topploeg Taurus op 1-1 te houden.

Door Joris Zandbergen - 31-10-2016, 16:51 (Update 31-10-2016, 16:51)

De Leidenaars deden dat de laatste 25 minuten met negen man. Die negen maakten een 1-0 achterstand bovendien ongedaan. Mortaza Alibeik trof tien minuten voor tijd doel namens GOL Sport. ,,Meestal krijgen we in het laatste deel van de wedstrijd veel goals tegen’’, zei Cengiz Dönmez. ,,Ik was al tevreden met 1-0, dit is helemaal een geschenk uit de hemel.’’

Bernardus speelde met 3-3 gelijk tegen DIOS. Tot drie keer toe maakte captain Stef Schinagl een achterstand voor de ploeg uit Hazerswoude ongedaan. ,,Hij was weergaloos vandaag’’, zei trainer Marcel Vondeling. ,,DIOS is een goede ploeg, meer dan een punt zat er vandaag niet in.’’

Altior won bij VEP (2-5). Jimmy Egberts en Daan Oostdam zetten het elftal uit Langeraar op voorsprong in de eerste helft en Mike Otto en Marco Pellegrom (2x) maakten het karwei na rust af.

Roodenburg verloor thuis met 4-7 van Floreant en Leidsche Boys sneuvelde uit bij Delfia (5-1).