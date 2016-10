Mannen LOHC vergeten het af te maken

HOCKEY - De mannen van LOHC leken op weg naar de derde overwinning op rij bij Were Di, maar na rust werd een 0-2 voorsprong weggegeven. Vincent van Nimwegen benutte in de eerste 35 minuten twee strafcorners voor de Oegstgeestenaren.

Door Tom Mentink - 30-10-2016, 22:27 (Update 30-10-2016, 22:27)

,,We speelden fantastisch, net zoals in de eerste helft vorige week tegen Zwart-Wit (5-2, red.)’’, sprak trainer Craig Sieben, die ook na de pauze zag dat zijn team het betere van het spel had.

In het eerste kwartier kreeg LOHC de nodige kansen...