Eredivisiespits in bedwang houden

NOORDWIJKERHOUT - Het was een onbelangrijk, maar toch veelzeggend moment, in de 21ste minuut van VVSB - Jong AZ. De geblokte AZ-spits Fred Friday zette even aan en zette op basis van pure klasse de doorgaans onverzettelijke verdediger Jordy Zwart te kijk. Het verschil tussen prof- en amateurvoetbal, steeds verder vervagend, was even heel duidelijk zichtbaar.

Door Hielke Biemond - 1-11-2016, 7:42 (Update 1-11-2016, 7:42)

Mag het ook? Een week eerder was Friday nog basisspeler in de eredivisie: hij speelde de eerste 69 minuten van de verloren uitwedstrijd tegen FC Groningen....