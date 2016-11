Docos slaat allerminst een modderfiguur

LEIDEN - De doelstelling was en is handhaven, een stabiele tweedeklasser worden en op termijn wellicht de volgende stap maken. Voor het moment hoeft Docos zich in geen geval druk te maken om lijfsbehoud. Na acht wedstrijden staat de ploeg van Nico van der Salm op een keurige derde plaats met nu al een straatlengte voorsprong op de staartploegen.

Door Hennie Kanbier sportredactie@leidschdagblad.nl - 1-11-2016, 15:54 (Update 1-11-2016, 15:54)

Al vier keer werd de nul gehouden en enkel koploper Te Werve en achtervolger RCL waren te sterk voor de Leidenaars. Afgelopen zaterdag...