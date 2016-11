Melissa Wijfje: Sterk door matig jaar

Foto ANP Melissa Wijfje.

TER AAR - Falen is een manier om te leren, sprak schaatsster Melissa Wijfje (21) vorig jaar. Ze had toen net op gevoel gekozen voor de ploeg Justlease van Ireen Wüst. Achter die uitspraak staat de Ter Aarse nog steeds. In de luwte is ze teruggegaan naar de basis. Resultaten bleven uit, tot de openingsdag van dit seizoen. Wijfje plaatste zich tijdens de KNSB Cup in Groningen op liefst drie afstanden - de 1500, 3000 en 5000 meter - voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van dit seizoen.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 2-11-2016, 6:05 (Update 2-11-2016, 6:05)