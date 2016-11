Arno Kamminga is favoriet op 200 school

KATWIJK - Na een mislukte poging om zich te kwalificeren voor het Europees kampioenschap zwemmen, veranderde er veel voor Arno Kamminga.

Door Marcel Tabbers - 3-11-2016, 6:20 (Update 3-11-2016, 6:20)

Hij deed nog een ultieme poging tot kwalificatie voor de Olympische Spelen, maar nam daarna bewust even gas terug. Daarna volgde de overstap van het Regionale Trainingscentrum naar het NTC. Het open Nederlandse kampioenschap zwemmen in Hoofddorp is vanaf vrijdag de eerste serieuze test voor de 21-jarige Katwijker. De schoolslagspecialist is zelf ook benieuwd hoeveel progressie hij heeft geboekt sinds de...