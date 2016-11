Angela Verdoes begint een carrière als spelermakelaar vrouwenvoetbal

KATWIJK - Als Angela Verdoes (40) haar interview in het LD uit 2001 erbij pakt, ziet ze een opgewekte en avontuurlijke frisse blik. De Katwijkse rechtsbuiten is op dat moment even terug uit de Verenigde Staten waar ze vier jaar zou voetballen. ,,Een fantastische ervaring die ik nooit had willen missen. Maar het zou eigenlijk zo moeten zijn dat voetbalsters in Nederland ook van hun sport kunnen leven. Dat kon in die tijd al helemaal niet.”

Door Welmoed de Lang sportredactie@leidschdagblad.nl - 3-11-2016, 9:00 (Update 3-11-2016, 9:00)

Verdoes gaat in de vrouwenvoetbalwereld aan...