Hockeyer Steijn van Heijningen (19) maakt nog altijd stormachtige ontwikkeling door

Foto Leidsch Dagblad Steijn van Heijningen: ,,Ik denk wel eens: ’Whoooo, waar gaat dat heen?’’

LEIDEN - Zijn carrière verloopt als een monstertocht whitewater rafting op een behoorlijk onstuimige rivier. De laatste stroomversnelling is nog niet geweest of de volgende komt er alweer aan. Hockeyer Steijn van Heijningen (19) kan het soms niet helemaal bijhouden, maar laat zich behendig meevoeren. ,,Het is heel raar. Een paar jaar geleden speelde ik nog bij Alecto in de B1 en leek het me vet om het eerste te halen. Nu hockey ik in de hoofdklasse bij HGC en kan ik misschien naar het WK met Jong Oranje. Ik denk wel eens: ’Whoooo, waar gaat dat heen?’’

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 4-11-2016, 8:00 (Update 4-11-2016, 8:00)