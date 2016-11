Niels Langeveld vol vertrouwen naar Barcelona

SASSENHEIM - Het geeft autocoureur Niels Langeveld ’een fijn gevoel’ om in Barcelona met de beste uitgangspositie te beginnen aan het slotweekeinde van de SEAT Leon Eurocup. Tegelijkertijd beseft de Sassenheimer dat de puntentelling in deze raceklasse snel voor verschuivingen in het klassement kan zorgen. Zijn voorsprong van elf punten op naaste belager Stian Paulsen geeft hem allerminst garanties. ,,Het kan nog alle kanten op.’’

Door Hielke Biemond - 3-11-2016, 11:42 (Update 3-11-2016, 11:42)

Sterker nog: Langeveld beschouwt de nummer drie van het klassement, Mikel Azcona, als zijn voornaamste titelconcurrent. De...