FC Sleutelstad: ’Boois’ blijven liefst gewoon aan de Vliet

LEIDEN - Van twaalf clubs terug naar vijf of zes? Het Leidse voetbal beleeft spannende tijden. We volgen het in deze rubriek op de voet.

Door Robert Toret - 4-11-2016, 8:24 (Update 4-11-2016, 8:49)

Van alle clubs die betrokken zijn bij Voetbal Vitaal is het rond één opvallend stil: Leidsche Boys. Niet zonder reden. Als het aan de Vlietclub ligt, verandert er niets aan de huidige situatie.

Althans, dat is de uitkomst van de algemene ledenvergadering van juni, vertelt bestuurslid Ed Sanders, die de club vertegenwoordigt bij de overleggen met de gemeente...