Max van Steen kijkt uit naar eerste derby met Quick Boys tegen Rijnsburgse Boys

Foto Orange Pictures/Wim Wobbes Max van Steen viert zijn eerste (winnende) goal van het seizoen tegen ONS Sneek. ,,Ik ben bij met het vertrouwen dat ik krijg.’’

KATWIJK - De derby tegen Rijnsburgse Boys; het is te lang geleden voor Quick Boys. Max van Steen heeft het alleen van horen zeggen. ,,Want die wedstrijd met het tweede vorig seizoen telt niet’’, zegt de 20-jarige spits.

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 5-11-2016, 8:00 (Update 5-11-2016, 8:00)

In de zes jaar dat de topklasse bestond, was Quick Boys er niet bij en Rijnsburgse Boys wel. In de derde divisie mag blauw-wit eindelijk weer de wei in tegen geel-zwart. Plaats van handeling zaterdagmiddag is sportpark Middelmors, dat zal uitpuilen. ,,Je hoort van...