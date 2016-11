Joost Leonard (Rijnsburgse Boys): ’Vroeger was het wekelijks feest’

Archieffoto Orange Pictures/Willem Jan Dijkdrent Joost Leonard, spits van Rijnsburgse Boys: ’Het is jammer dat de competities uit elkaar getrokken zijn.’

RIJNSBURG - Mede als gevolg van een volle ziekenboeg zit Rijnsburgse Boys niet in zijn beste periode. De nederlaag tegen hekkensluiter Harkemase Boys (4-1) vorige week was een dieptepunt. Mede daarom is het prettig dat spits Joost Leonard weer volledig inzetbaar is. De routinier ontbrak in de eerste maanden, maar rekent zaterdagmiddag op een basisplaats tegen Quick Boys.

Door Gertjan van Geen - 5-11-2016, 7:29 (Update 5-11-2016, 7:29)

Wat was er aan de hand?

,,Ik ben een half jaar geleden vader geworden en die kleine had geen lekkere start. Vandaar dat ik ervoor...