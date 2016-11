Katwijk-aanvoerder fit voor derby

KATWIJK - Tweededivisionist Katwijk kan in de derby tegen VVSB beschikken over aanvoerder Robbert Susan.

Door Hielke Biemond - 4-11-2016, 16:23 (Update 4-11-2016, 16:23)

De Leidenaar, die vorige week op bezoek bij Koninklijke HFC lies- en hamstringklachten met pijnstillers onderdrukte, is fit genoeg om zaterdagavond (18.00) in de basis te staan. ,,Als het goed is, ben ik weer helemaal hersteld’’, vertelt hij. ,,Het zijn wat kleine pijntjes, maar daar kan ik mee voetballen.’’

In de eerste competitiewedstrijd ooit tussen Katwijk en VVSB wil Susan revanche nemen voor de 3-0 nederlaag vorige week in de KNVB-beker. ,,Want ondanks de afgetekende uitslag blijf ik erbij dat we in die wedstrijd zeker niet veel minder waren dan VVSB en in fases gewoon goed voetbalden. We moeten zorgen dat we de kansen nu wél benutten.’’