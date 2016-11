Z&Z circuit zondag van start

LEIDEN - Met de Turfloop in Mijdrecht gaat zondag het 22ste Zorg en Zekerheid Circuit van start.

Door Gertjan van Geen - 4-11-2016, 16:24 (Update 4-11-2016, 16:41)

Het circuit bestaat ook dit seizoen weer uit acht lopen, waarin de deelnemers kunnen kiezen tussen 5, 10 en 15 kilometer. Daarnaast is er altijd een geZZinsloop.

Over de acht lopen wordt een klassement opgemaakt.

Na zondag wordt het circuit hervat in Lisse bij de Ter Speckeloop op 27 november, waarna op 8 januari in Leiden de Nieuwjaarsloop is. Daarna volgen Uithoorn Mooiste (29 januari), de Hardloopwinkelloop in Leiden (12 februari), de Voorschotenloop (12 maart), de Braassemloop in Roelofarendsveen (2 april) en de Omloop van Noordwijkerhout op 30 april 2017.