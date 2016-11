Ter Leede rukt op naar derde plek

SASSENHEIM - In een aantrekkelijk duel bracht Ter Leede het gepromoveerde DFS de derde achtereenvolgende nederlaag toe. Mede dankzij twee treffers van Jeffrey Bok zegevierde het gezelschap van coach Henk Wisman met 4-1.

Door Nick Verwoerd - 5-11-2016, 18:20 (Update 5-11-2016, 18:20)

Door de overwinning steeg Ter Leede naar de derde plek op de ranglijst. De achterstand op het leidende Spijkenisse, dat één wedstrijd meer speelde, bedraagt zeven punten. De Sassenheimers zijn de laatste weken op dreef. Zo moesten de amateurs van Feyenoord (in de bekerstrijd) en Ajax er onlangs aan geloven. Ook het dit seizoen sterk gestarte, maar daarna tobbende DFS bleek op sportpark Roodemolen een te nemen obstakel. De vlot combinerende thuisploeg domineerde met name voor rust. Het overwicht leidde tot goals van Oussama Siali en Bok. Na de doelwisseling besliste Bok, op aangeven van Marc de Kruys, het duel. De door een rode kaart voor Lucien Dost tot tiental gereduceerde Opheusdenaren troffen vervolgens tweemaal het aluminium en waren via Sebastiaan Kolff succesvol (3-1). In de slotfase bepaalde Vincent Ammerlaan vanaf de stip, na een overtreding op Bok, de eindstand op 4-1.