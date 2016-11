Veerkrachtig FC Rijnvogels verslaat SteDoCo

FC Rijnvogels-middenvelder Romano van der Stoep, tweemaal trefzeker tegen SteDoCo, houdt Giovano Godeken van zich af. Foto Orange Pictures/Kees Kuijt

KATWIJK - FC Rijnvogels heeft goede zaken gedaan in de derde divisie. De formatie van trainer Hein van Heek behaalde zaterdag een overtuigende overwinning op SteDoCo: 4-1. Daarmee boekte FC Rijnvogels en passant vier plaatsen winst en staat het nu op de elfde plek.

Door Haniff Harharah - 5-11-2016, 20:32 (Update 5-11-2016, 20:34)

De thuisploeg toonde veerkracht door een vroege achterstand ongedaan te maken. SteDoCo-speler Jay Jay Meierdres opende na tien minuten de score, maar een kwartier voor de theepauze herstelde Ricardo de Vlugt het evenwicht weer.



Na rust was het eenrichtingsverkeer. FC Rijnvogels kreeg zat kansen om de zege voortijdig veilig te stellen, maar kwam pal voor het slotkwartier pas op voorsprong. Clubtopscorer Arno Dijkstro kopte raak uit een door Jaap van Duijn genomen hoekschop.



In de laatste vijf minuten liep de Katwijkse ploeg nog uit naar 4-1 via Romano van der Stoep. De van Sparta Rotterdam overgekomen middenvelder tekende in de laatste vijf minuten voor zijn eerste twee seizoenstreffers en trof tussendoor nog een keer de lat.