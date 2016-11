ARC duwt Voorschoten’97 verder in de put

ALPHEN AAN DEN RIJN - André Lourens hield er voor de competitie al ruimschoots rekening mee dat hij met zijn nieuwe ploeg een zwaar seizoen tegemoet zou gaan. Zijn vrees lijkt bewaarheid te worden.

Door Hennie Kanbier - 6-11-2016, 10:45 (Update 6-11-2016, 10:45)

Voorschoten’97 is na de 4-2 nederlaag tegen en bij ARC slechts op doelsaldo nog voorlaatste, maar de achterstand op de middenmoot begint serieuze vormen aan te nemen. Na de derde seizoenszege heeft de ploeg van Frank Bloemheuvel daar juist weer zicht op, maar daarmee is er nog geen reden voor een hosannastemming bij de Racing Club.

Lourens sprak na afloop geen onzinnige woorden dat het anders had kunnen lopen in Alphen. Zijn manschappen deden voor de pauze niet onder voor de thuisploeg en hadden zelfs eerder een voorsprong verdiend. Halverwege was het echter 1-1. Na de pauze kregen de bezoekers een grote kans op de 1-2 en dat had de wedstrijd een ander gezicht kunnen geven. Pal daarna prikte Stefan den Horder voor de tweede keer raak en vanaf dat moment verloor Voorschoten’97 grip en nam het vertrouwen in een goed resultaat zienderogen af.

Voor de pauze kreeg Shemiel Constancia de grootste kans op de 0-1, maar lukte het Richard Bakker halverwege de eerste helft om fraai de score te openen. De pass van Youri Looyestijn, eerder nog actief voor ARC, mocht er ook zijn. De gastheer stelde daar niet al teveel tegenover, maar Den Horder bracht kort voor de onderbreking koppend wel evenwicht. Die tik op de kin leken de gasten na de rust verwerkt te hebben en Tim Koning kon zijn ploeg verder helpen richting een positief resultaat. Oog in oog met doelman Michael de Leeuw miste de aanvaller overtuiging.

Zoals gezegd profiteerde ARC razendsnel en vanaf die momenten lieten de roodzwarten een reeks aan kansen liggen om de kwetsbare opponent definitief in de touwen te meppen. Zo kregen Joey Lauhouh en Robin de Heij alle gelegenheid om er 3-1 van te maken. Uiteindelijk kwam de marge van twee doelpunten er wel door Lauhouh, maar de ingevallen Hamza Chikhi bracht de spanning toch nog terug met een droge uithaal. De aanname en de passing van Bakker voorafgaand aan die 3-2 waren daarbij oogstrelend.

Ook in de slotfase kreeg ARC alle ruimte om de score uit te bouwen, maar dat lukte Lauhouh pas in de extra tijd nog eens. Eindelijk was Voorschoten’97 daarmee op de knieën gebracht, maar de woorden van Lourens bleven niet uit de duim gezogen. ARC lijkt na de tweede zege op rij enigszins boven jan, maar voor Bloemheuvel is er onmiskenbaar nog wel veel werk aan de winkel. Zeker gezien het feit dat ARC dit seizoen van plan was om zich te bemoeien met andere posities op de ranglijst.

ARC-Voorschoten’97 4-2 (1-1). 24. Bakker 0-1, 43. Den Horder 1-1, 50.Den Horder 2-1, 66.Lauhouh 3-1, 76.Chikhi 3-2, 90.+1 Lauhouh 4-2. Scheidsrechter: Duindam. Toeschouwers: 250.

ARC: De Leeuw, Huiskamp, Van Maarseveen, Knoester, Buijnink, Kleijn (46.Hoogstraten), De Heij, Den Horder, Samsom, Windhorst (84.Van Leeuwen), Lauhouh.

Voorschoten’97: Van der Niet, Blazquez, Koek (72.Bahri), Simonis, Valies, Manuputty, Looyestijn (68.Chikhi), Bakker, Van Paasen, Constancia (79.Vonk), Koning.