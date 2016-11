De beker is de competitie niet merkt VVSB tegen Katwijk

KATWIJK - Elf dagen nadat Katwijk in de KNVB Beker werd afgeschminkt door een messcherp VVSB, waren de rollen volledig omgedraaid. Op de eigen Krom blies de thuisploeg de erkend cupfighter een uur lang volledig van het veld.

Door Robert Toret sportredactie@leidschdagblad.nl - 6-11-2016, 14:08 (Update 6-11-2016, 14:08)

In een weekend waarin Quick Boys en Noordwijk tot op het bot vernederd werden, had een dergelijk scenario ook de bekersensatie van het afgelopen seizoen kunnen overkomen. Dat de Noordwijkerhouters in plaats daarvan in de eindfase nog aanspraak maakten op een punt, was slechts...