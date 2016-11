Valk eerste keuze VVSB

Ruben Valk.

KATWIJK - Dat Ruben Valk, net als anderhalve week geleden, onder de lat stond bij VVSB in de derby met Katwijk, mocht gerust een verrassing heten.

Door Robert Toret - 6-11-2016, 14:10 (Update 6-11-2016, 14:10)

De jongeling (22) krijgt weliswaar de voorkeur in bekerwedstrijden, maar moet in competitieverband normaal gesproken genoegen nemen met een plaats op de bank, achter eerste keeper Ronald van der Meer, die al jarenlang een vertrouwd gezicht is in het doel van de Noordwijkerhouters. ,,Maar Ronald is een eigen bedrijfje begonnen en heeft het daarmee razend druk’’,...