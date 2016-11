Valken ’68 blijft maar kwakkelen; puntverlies RCL

ZATERDAG TWEEDE KLASSE - In West I morste TAVV net als vorige week twee punten. Dit keer kwam de ploeg van Niels Slottje niet verder dan 1-1 tegen Be Fair.

Door Hennie Kanbier - 6-11-2016, 15:02 (Update 6-11-2016, 15:02)

De Ter Aarders leverden de tweede plaats op de ranglijst in. De trainer: ,,Deze pot had wederom een overwinning moeten opleveren, maar het duurde weer te lang voordat we de tegenstander de nek omdraaiden. Na hun 1-1 kort voor tijd kregen ze zelfs nog twee grote kansen op meer, daar moet ik...