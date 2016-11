Noordwijk zet zichzelf ontzettend voor schut (7-1)

HOOFDKLASSE - Op het sportpark waar een 6-1 nacompetitienederlaag tweeënhalf jaar geleden de degradatie van Noordwijk uit de topklasse inluidde, had de hoofdklasser zaterdag iets recht te zetten.

Door Hielke Biemond - 6-11-2016, 15:12 (Update 6-11-2016, 15:12)

,,Dat is niet gelukt’’, sprak trainer Dogan Corneille eufemistisch. De vernedering door de amateurs van Ajax werd nu zelfs nog groter: 7-1. Bizar genoeg speelde de thuisploeg ruim een uur met een man minder. ,,We hebben onszelf ontzettend voor schut gezet’’, vond Corneille. ,,Ik heb dit als speler en als trainer nooit eerder meegemaakt.’’

Na een periode van verbeterende resultaten beschouwde hij dit als een incident. Zwaarwegend, dat wel. Dat zijn team door een combinatie van persoonlijke fouten en pech al na 25 minuten spelen op een 3-0 achterstand stond, kon volgens hem een keer gebeuren. De manier waarop Noordwijk zich daarna door tien Ajacieden ’naar de slachtbank liet leiden’, vond hij beschamend. ,,Die instelling is heel verwijtbaar.’’

De jacht op doelpunten leverde er slechts eentje op, van Emiel Wendt, terwijl Ajax voortdurend scherp counterde en afrondde. ,,Van de acht schoten van Ajax gingen er zeven in’’, verzuchtte Corneille. Bij een 6-1 achterstand werd verdediger Guy Smith eraf gestuurd.

Corneille is sinds dit seizoen ook assistent-trainer van Willem II. Hij merkt dat steeds vaker een verband wordt gelegd tussen die dubbelfunctie en de tegenvallende resultaten. ,,Dat is echt bullshit’’, benadrukte hij. ,,Ik steek nu meer tijd in Noordwijk dan toen ik jeugdtrainer was bij Feyenoord. Alleen moet ik na een wedstrijd wat sneller weg.’’