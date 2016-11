Titelkandidaten 4A foutloos

ZATERDAG VIERDE KLASSE -

Door Hennie Kanbier - 6-11-2016, 15:16 (Update 6-11-2016, 15:16)

Oegstgeest kreeg na rust FC Rijnland eronder (3-1). De lijstaanvoerder won door doelpunten van Joep Zenden, Danny Weenink en Rens van Klaveren, terwijl Ozan Demirbas nog de 2-1 had binnen gewerkt. Blauw-Zwart bleef in het spoor van de ploeg van Huig Jan Heeringa door Football Factory met 2-0 terug te wijzen. Nummer 3 Van Nispen klopte KSD met 1-2 en VV Leiden was een maatje te groot voor Wassenaar (4-0). VVSB klopte UDO met 2-0 en Woubrugge kon het niet bolwerken bij Oosterheem (5-4).

In de vierde klasse C ging...