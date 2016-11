ZZ Leiden na verlenging onderuit in Amsterdam

Thomas Koenis met een hook shot over Sergio de Randamie.

AMSTERDAM - Deze keer konden de basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden wel met opgeheven hoofd het strijdperk verlaten. Maar voor de tweede week op rij gebeurde dat zonder winstpunten. Het Amsterdamse Apollo was na verlenging de gelukkigste.

Door Joris Zandbergen sportredactie@leidschdagblad.nl - 6-11-2016, 15:21 (Update 6-11-2016, 15:22)

Het Leidse team was naar de Apollohal gekomen met in het achterhoofd het pak slaag van een week eerder in Groningen (80-42) en in de wetenschap dat het de Amerikaanse guard Cashmere Wright definitief kwijt is aan een zware knieblessure. Er was nog maar...