Eerste nederlaag voor koploper FC Lisse

Foto Orange Pictures/Rene van Dam Thierry Monteny van FC Lisse kan Ricardo Samoender niet afstoppen.

DERDE DIVISIE - Op de twaalfde speeldag van het seizoen leed koploper FC Lisse de eerste nederlaag in de derde divisie. In de slotfase werd een voorsprong verspeeld op bezoek bij subtopper Scheveningen (2-1).

Door Hielke Biemond - 6-11-2016, 15:52 (Update 6-11-2016, 15:52)

,,Het voelt vervelend, omdat we dit lang niet meer hebben meegemaakt’’, sprak trainer Robbert de Ruiter op nuchtere toon. ,,Maar we wisten dat die nederlaag een keer ging komen. Ik ben blij dat het op deze manier is gebeurd. We zijn niet van de mat gespeeld.’’

Wel moest De...