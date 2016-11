Bernardus treft zes keer doel maar heeft in keeper Goudkuil de man van de wedstrijd

ZONDAG VIERDE KLASSE -

Door Joris Zandbergen - 6-11-2016, 19:19 (Update 6-11-2016, 19:19)

Bernardus boekte weer eens een goede overwinning. Tegen Delfia werd het 6-1 voor de ploeg uit Hazerswoude. Trainer Marcel Vondeling was blij dat zijn elftal zes keer had gescoord, maar riep keeper Mitchell Goudkuil uit tot man van de wedstrijd. De doelman zorgde dat Bernardus bij rust (3-0) nog geen tegentreffers had moeten incasseren. ,,Aan de bal waren we niet zo goed, maar we waren wel heel attent bij het afmaken’’, aldus Vondeling. ,,Een verschil met de vorige...