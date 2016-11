Grasshoppers wint met moeite

BASKETBAL -

Het mannenteam van Solar-systemen Grasshoppers had de nodige moeite met Black Eagles. Het team van coach Jeroen Reitsema won wel in Rosmalen: 82-87.

,,We hadden ruimer moeten winnen van deze ploeg’’, vond aanvoerder Jaco van Rhijn. ,,Vorig seizoen hadden we hier ook al veel moeite.’’

De Katwijkers speelden een voortreffelijke eerste helft en wilden de zege in het derde kwart al veiligstellen. Dat mislukte volkomen. ,,We waren het helemaal kwijt’’, merkte Joey Schelvis. ,,Dat gebeurt ons zelden.’’

Black Eagles kwam helemaal terug in de wedstrijd. Het verschil in kwaliteit gaf uiteindelijk toch de doorslag in het voordeel van Grasshoppers.

Scores Grasshoppers: Jobse 22, Schelvis 14, Grimbergen 13.