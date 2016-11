Katwijkse basketbalsters behalen teamoverwinning

BASKETBAL - De vrouwen van Solar-systemen Grasshoppers hebben Rotterdam, de nieuwkomer in de eredivisie, met een redelijk ruime marge verslagen.

Het werd in de Maasstad 54-70 in het voordeel van de Katwijksen. Halverwege waren beide ploegen nog in evenwicht, volgens coach Rick Driessen het gevolg van het lage schotpercentage van zijn team in de eerste helft.

,,In de verdediging klopte het redelijk, we hielpen elkaar daar goed’’, aldus Driessen. ,,Na rust gingen bij ons de schoten vallen. Toen waren we duidelijk de betere ploeg. Het was een echte teamoverwinning, de scores waren goed verdeeld’’, zei de coach.