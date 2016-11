Sassenheimse coureur Niels Langeveld kampioen in SEAT Leon Eurocup

Eigen foto Niels Langeveld viert in Barcelona de eindzege.

AUTOSPORT - Op een circuit dat Nederlandse autocoureurs goed ligt, kwam Niels Langeveld zondag superlatieven tekort. De Sassenheimer kroonde zich in Barcelona tot kampioen in de SEAT Leon Eurocup. En dat in zijn debuutseizoen in de Europese raceklasse. ,,Waanzinnig!’’, reageerde Langeveld, voordat hij het erepodium mocht betreden.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 6-11-2016, 19:37 (Update 6-11-2016, 19:37)

Zijn voorsprong van elf punten op naaste belager Stian Paulsen kwam tijdens het slotweekeinde nauwelijks in gevaar. Zaterdag sloeg Langeveld een vrijwel beslissende slag door de eerste van twee races te winnen. Wat hem betreft...