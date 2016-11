In uitduels wil het niet vallen bij Scylla

TAFELTENNIS - Dat de eredivisie dit seizoen in de breedte sterker is geworden bleek zaterdag maar weer eens in Limburg waar nummer vijf Scylla tegen gastheer Westa (zevende) niet verder kwam dan 3-3.

Door Ron Hoogendam - 6-11-2016, 20:08 (Update 6-11-2016, 20:08)

Omdat ook nummer drie MidStars tegen nummer vier Smash de punten deelde, kwam er op de zesde speeldag weinig verandering in de stand. De Leidse ploeg blijft op de vijfde plaats, kort achter MidStars en Smash'70.

Voor Scylla waren de druiven bij Westa, dat in het voorjaar ook al een...