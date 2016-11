Dubbel NK-goud voor Arno Kamminga

HOOFDDORP - Het Nederlands kampioenschap op de korte baan heeft Arno Kamminga twee keer goud opgeleverd.

Door Marcel Tabbers - 6-11-2016, 20:17 (Update 6-11-2016, 20:17)

Op de 200 meter schoolslag pakte Kamminga vrijdag zijn eerste individuele medaille op een NK. En dat was meteen goud. Een dag later deed de oud-zwemmer van De Columbiaan het nog eens dunnetjes over op de halve afstand. Op de slotdag - zondag - zwom de 21-jarige Katwijker naar een vierde plaats op de 50 meter schoolslag.

,,Die 200 meter was een dik persoonlijk record. Ik geloofde...