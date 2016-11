The Bassets gokt verkeerd en verliest

Archieffoto Hielco Kuipers Dennis Mugie van The Bassets.

RUGBY - In de enige inhaalwedstrijd in de ereklasse van het rugby verloor The Bassets met minimaal verschil van Castricum. In Sassenheim werd het 11-14 voor de Noord-Hollanders.

Door Pieter van der Vliet - 6-11-2016, 21:10 (Update 6-11-2016, 21:10)

De euforie van de afgelopen weken moest zaterdag plaatsmaken voor teleurstelling. Want de thuisclub speelde goed, maar verzuimde te winnen. Twee momenten in de wedstrijd waren daarvoor bepalend. De openingsfase waarin Castricum een defensieve fout afstrafte met een vijfpunter. En de slotfase, waarin The Bassets niet koos voor de kick op de palen, maar...