Van Nispen aan kop na redding op de lijn

STOMPWIJK - ,,Hij was de reddende engel op de lijn”, aldus Van Nispentrainer René Ras opgetogen over linksback Rick Witteman die in de slotminuut een gelijkspel voorkwam door de bal uit de kruising te koppen.

Door Welmoed de Lang sportredactie@leidschdagblad.nl - 6-11-2016, 21:16 (Update 6-11-2016, 21:16)

,,Ik dacht, die bal moet ik hebben. Raken en weg ermee’’, aldus Witteman over zijn actie in een druk strafschopgebied nadat Van Nispen een paar keer met kunst en vliegwerk goed was weggekomen.

Hoewel Stompwijk ’92 na het attractieve en en open duel kon leven met de overwinning...