Foreholte wint ’het is jij of ik’ van Teylingen

VOORHOUT - Op de vraag of de derbyzege op Teylingen verdiend was, had Foreholte-trainer Marcel IJzendoorn snel een antwoord klaar. ,,Dat was het misschien niet.’’ Het lekkere aan het winnen van een derby is dat dat na afloop zo ontzettend weinig uitmaakt. Foreholte liet zondag zien regel 1 van het ’derbyhandboek’ het best te kennen: het draait na afloop puur en alleen om de winst.

Door Mart Spierdijk sportredactie@leidschdagblad.nl - 6-11-2016, 22:12 (Update 6-11-2016, 22:12)

’Dat zullen die Rood-Witten wel weer wezen. Dat zullen die Rood-Witten wel weer zijn’; het clublied van...