AVV Alphen nestelt zich in de top

ALPHEN A/D RIJN - Shay Noorlander was zondagmiddag in de eerste helft nog de schlemiel bij AVV Alphen tegen Warmunda, maar de Alphense doelman groeide na rust uit tot de held. Mede door zijn gestopte penalty wonnen de mannen van trainer Rob Wolsleger met 3-2, waardoor de ploeg nu de tweede plek inneemt in de derde klasse.

Door Tom Mentink - 6-11-2016, 22:39 (Update 6-11-2016, 22:39)

De 21-jarige Noorlander maakte in het eerste half uur een onzekere indruk onder de lat bij de thuisploeg. Zo probeerde hij in de eerste minuut...