’Dit is onbestaanbaar in een derby’

Foto Orange Pictures/Wim Wobbes Centrale verdediger Dennis van der Plas van Quick Boys kan het niet geloven.

KATWIJK - De kampioen van de degelijkheid valt één niveau hoger, in de derde divisie, vooral op door een gebrek aan weerbaarheid. Trainer Jan Zoutman krijgt dit seizoen moeilijk vat op de mentale zwakte van Quick Boys.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 8-11-2016, 8:09 (Update 8-11-2016, 8:09)

Zonder overdrijving was de 7-1 nederlaag in de derby tegen middenmoter Rijnsburgse Boys één van de grootste blamages ooit voor de roemruchte Katwijkse club. Sinds zijn tijd als jeugdtrainer had Zoutman zich niet meer zo machteloos gevoeld, al kwam de 1-5 thuisnederlaag tegen VVOG eerder...