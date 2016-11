Cees van Tongeren wil hogerop met VV Leiden

Archieffoto Hielco Kuipers Cees van Tongeren, hier nog als GHC’er.

LEIDEN - Trainer Cees van Tongeren wil met VV Leiden de vierde klasse zo snel mogelijk verlaten.

Door Hennie Kanbier sportredactie@leidschdagblad.nl - 9-11-2016, 8:00 (Update 9-11-2016, 8:00)

,,Vanaf de eerste dag dat ik bij deze club aan het werk ging, heb ik aangegeven dat we voor een prijs moeten gaan dit seizoen’’, vertelt hij. ,,Uit alle verhalen van de voorbije jaren heb ik begrepen dat het nogal vrijblijvend was en daar ben ik de trainer niet naar. Prima als een trainer boven en in de groep kan staan, maar ik opteer wel...