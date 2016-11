Rijnsburgse Boys geeft galavoorstelling goed vervolg

RIJNSBURG - Na de memorabele zege van vorige week, de 7-1 tegen Quick Boys, heeft Rijnsburgse Boys ook deze week gewerkt aan het zelfvertrouwen. ODIN '59 kwam weliswaar twee keer terug in de wedstrijd, maar de Rijnsburgers wonnen uiteindelijk meer dan verdiend met 4-2.

Door Pim Scheffer - 12-11-2016, 17:14 (Update 12-11-2016, 17:14)

In dezelfde formatie als tijdens de galavoorstelling vorige week startte Rijnsburg opnieuw fel en kreeg het binnen een paar minuten een aantal aardige mogelijkheden om de score te openen. De 1-0 viel uiteindelijk uit een vrije trap. Wesley Goeman knalde mooi raak. Echt lang kon de thuisploeg er niet van genieten, omdat Denzel Meijer profiteerde van een fout van Sven Verlaan.

Rijnsburg had het daarna aan zichzelf te wijten dat het lang spannend bleef. Vroeg na de thee viel toch de verwachte 2-1. Jeffrey Jongeneelen haalde de trekker over na een goede assist van Masies Artien. Echter, opnieuw was het binnen de kortste keren weer gelijk. Weer Meijer profiteerde van heel veel ruimte achterin bij Rijnsburgse Boys.

De derde treffer van de thuisploeg bracht de opponent definitief de knock-out toe. Max Hudepohl, die een uitstekende wedstrijd speelde, bekroonde dat met een goede treffer na een enorme fout van Meijer in de defensie. De 4-2 werd door de speaker toegekend aan Joost Leonard, waar ook ODIN-verdediger Jodi Tiktak nog aan de bal leek te zitten. Hoe dan ook, het was voldoende voor drie punten en dat was een welkom en bovendien verdiend vervolg op de zege van vorige week. Volgende week gaat Rijnsburg bij Scheveningen, dat vertrouwen tankte met een zege op Quick Boys, op zoek naar de derde overwinning op een rij.