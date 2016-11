VVSB komt uit geslagen positie terug

NOORDWIJKERHOUT - Na drie opeenvolgende nederlagen behaalde VVSB weer eens een punt. Daar zag het in de ontmoeting met Jong Sparta tot een kwartier voor tijd niet naar uit. De Rotterdammers leidden op dat moment met 0-3. Een na een treffer van Tommy Bekooij ingezet slotoffensief leidde toch nog tot een remise: 3-3.

Door Nick Verwoerd - 12-11-2016, 21:23 (Update 12-11-2016, 21:32)

Voor rust was de thuisploeg de bovenliggende partij. Vooral via Bekooij stichtten de gastheren gevaar. Een doelpunt bleef echter uit. Na de pauze viel er wel al snel een goal, in Rotterdams voordeel. De inzet van Robert Klaassen verdween via een Noordwijkerhouts been in het doel.

VVSB toonde zich daarna onmachtig en binnen het uur tekende Rick Ketting met een rake kopbal voor 0-2. De na de verkregen voorsprong op counters loerende Spartanen kwamen via Lovette Felicia op 0-3 en leken op rozen te zitten. De fraaie 1-3 van Bekooij inspireerde de formatie van Wilfred van Leeuwen evenwel tot een heus offensief, dat ook nog eens succes opleverde.

Eerst zette Vladimir Jozic zijn ploeg vanaf de stip op 2-3 en in de 89e minuut belandde een getoucheerde, verre vrije trap van Stefan Kraaijvanger in het net.