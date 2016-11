Zege ZZ Leiden is ode aan geblesseerde floor leader Cashmere Wright

Foto Taco van der Eb Daviyon Draper hielp ZZ Leiden met 10 punten op rij over het dode punt heen tegen Zwolle en werd topscorer.

LEIDEN - Noem het de wederopstanding, noem het toeval of incident, noem het de ultieme tribute aan de geblesseerde Cashmere Wright, die zaterdag afscheid nam. Wat het ook was, de overwinning van Zorg en Zekerheid Leiden op koploper Landstede Zwolle in de Vijf Meihal was van grote schoonheid en misschien wel de mooiste sinds, ja sinds wanneer eigenlijk?

Door Gertjan van Geeng.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 13-11-2016, 11:10 (Update 13-11-2016, 11:10)

ZZ speelde twee jaar op rij twee galawedstrijden in de halve finale van de play-offs tegen Groningen. Ze maakten onderdeel uit van een kansloos...