Nieuwe tweestrijd smaakt naar meer

LEIDEN - Hoewel de clubs met hun complex slechts op twee kilometer van elkaar liggen, speelden Docos en Valken’68 voor het eerst tegen elkaar in competitieverband. Het nieuwe onderonsje was vermakelijk en leverde uiteindelijk tevredenheid op aan beide zijden. Valken’68 won (geflatteerd) met 0-3 en kreeg weer wat kleur op de wangen, terwijl trainer Nico van der Salm content kon zijn met het vertoonde spel van zijn ploeg.

Bij Valken’68 is de behoefte niet groot om vaker uit te komen tegen de Leidse ploeg. Dat heeft niets met Docos zelf te maken, maar de Valkenburgers willen zo snel mogelijk terug naar de eerste klasse. Die weg is echter nog lang, want de ploeg van Arie van Duijn staat er na tien speeldagen beduidend minder voor dan waarop vooraf gehoopt werd. De Katwijkse trainer is er echter de trainer niet naar om de handdoek te werpen en dus kwam de uiteindelijke overwinning voor hem en zijn ploeg op een gelegen moment. ,,We hebben gewonnen van een prima tegenstander en sluiten weer enigszins aan.”

Het compliment aan de tegenstander kwam niet voort uit beleefdheid. Docos toonde zich een gelijkwaardige tegenstander en liet zien dat de voorlopige vijfde plaats geen toevalstreffer is. Toch verloor de thuisploeg dus met duidelijke cijfers en dat vooral te maken met de tik op de neus vlak voor rust en het ongelukkige optreden van doelman Mitchel van Abswoude na de onderbreking.

In een op zich attractieve eerste helft waren de kansen schaars te noemen. Het leek dan ook een doelpuntloze tussenstand op te leveren, de wederzijdse voetballende intenties ten spijt. In de slotminuut profiteerde rechtsback Sander van Duijn echter van een misverstand tussen Rowin Peet en Melvin van Gent.

Grip

Na de pauze werden de beide doelmannen meer op de proef gesteld. Een heerlijke aanval over vijf schijven had een Leidse treffer verdiend, maar de voorzet van Peet kon net niet worden binnen gewerkt. Robbert van Delft liet na aan de overkant te scoren, maar de uitbreiding van de score volgde alsnog in een fase dat Docos even minder grip had op de tegenstander. Jaco van der Bents inzet leek een eenvoudige prooi, maar tot zijn eigen verbazing was zijn schot te machtig voor de Leidse sluitpost.

Docos gaf zich nog niet gewonnen en in het laatste kwartier ontstonden er zeker kansen om nog wat aan de score te doen. Erwin van der Nagel voorkwam echter treffers van Chris van Empel en Nils Slingerland, terwijl Danny Maaskant net naast mikte. In de laatste tellen liet Van Abswoude zich nog eens verrassen door een droge knal van Van Delft.

Van der Salm: ,,Je krijgt niet altijd wat je verdient. Een gelijkspel was niet onmogelijk geweest. Maar goed, we kregen eerder in deze competitie wel eens teveel. In elk geval hebben we andermaal laten zien dat we deze klasse aan kunnen.”

Docos-Valken’68 0-3 (0-1). 44.Van Duijn 0-1, 73. Van der Bent 0-2, 90.+2 Van Delft 0-3. Scheidsrechter: Kaijen. Toeschouwers: 250.

Docos: Van Abswoude, Van Voorthuijzen, Maaskant, Bouwmans, Peet, Overvliet, Van Gent (71.Klein, 90. Elkerbout), Ravensbergen (79.Gonlag), Joubij, Slingerland, Van Empel.

Valken’68: Van der Nagel, Van Duijn, De Mooij, M.van der Plas, Boere, S. van der Plas, De Ridder, Kuijt (85.Redel), Boonstoppel (87.De Best), Van Delft, Van der Bent.