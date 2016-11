Net geen comeback à la Donald Trump voor Quick Boys

KATWIJK - Natuurlijk, de teleurstelling over het onfortuinlijke verlies tegen Scheveningen was er. Maar die vocht om voorrang met opluchting, ingegeven door de manier waarop Quick Boys zich na rust manifesteerde. ,,We kunnen met de kop omhoog van het veld stappen’’, verwoordde doelman Martijn de Zwart de gemoedstoestand van de Katwijkers zaterdagmiddag.

Door Robert Toret - 13-11-2016, 14:25 (Update 13-11-2016, 14:25)

Hoe anders was dat een week eerder, toen het elftal van Jan Zoutman tot op het bot vernederd werd in de burenruzie met Rijnsburgse Boys (7-1). Die mokerslag dreunde nog hard na op Nieuw Zuid. ,,Een zwarte bladzijde in onze geschiedenis ’’, besefte De Zwart als ’kind van de club’. ,,Het was een heftige week, waarin veel gepraat is. Wat zoiets losmaakt, joh. Overal werd ik ermee geconfronteerd en het enige wat je voelt, is diepe schaamte. Tegelijkertijd moet je verder en heb je maar een week de tijd om het hoofd leeg te maken voor wéér een belangrijke wedstrijd.’’

Het bleek te kort. Aan goede wil geen gebrek, maar de thuisploeg oogde voor rust - behoudens een aardige beginfase, waarin Jordy Groot voor 1-0 had moeten zorgen - apathisch. ,,Het zat tóch nog in de koppies’’, aldus De Zwart.

Lezing

Zoutman hield er een andere lezing op na. ,,De strijdlust was er vanaf de eerste minuut en misschien waren we zelfs té ijverig. Ons middenveld stond te diep. Daarmee dwongen we Scheveningen tot de lange bal, maar kwamen we op eigen helft mensen tekort om de tweede bal te winnen. Dan lijkt het alsof je niet scherp bent, maar sta je gewoon niet goed en kom je overal een stap te laat.’’

Laat onverlet dat er niemand bij Quick Boys opstond en er eentje een ’pleurisschop’ verkocht, zoals ze op Nieuw Zuid graag hadden gezien. In plaats daarvan mochten Ricardo Samoender en Samir el Moussaoui namens de bezoekers een afvallende bal ongehinderd op de slof nemen.

Make Quick Boys great again stond op een levensgroot spandoek dat voor de wedstrijd door de harde kern van de blauwwitten ontrold werd, met een knipoog naar de campagneslogan van Donald Trump. Vanuit geslagen positie terugkomen, zoals die in de race om het Witte Huis deed, leek ook de Katwijkers te lukken. Drie wissels en de inbreng van de ’twaalfde man’ gaven het ’dode vogeltje’ nieuw elan.

Door prachtgoals van Jerghinio Sahadewsing en Philippe den Hartog kwam de thuisploeg langszij, maar daarmee nam die geen genoegen. Waar Quick Boys aandrong, sloeg Scheveningen echter toe. Dat Dennis van der Plas daarna nog een zuivere strafschop werd onthouden en diezelfde verdediger in de dying seconds aantoonde waarom hij geen spits is, maakte het verlies voor de Katwijkers nog wranger. De Zwart: ,,Maar dit voelt wel héél anders dan vorige week. Als we deze strijd en passie blijven opbrengen en het publiek er ook nog eens achter gaat staan, komen die punten vanzelf.’’

Daarmee was Zoutman het wél eens. ,,Hiermee kunnen we zeker verder.’’

Quick Boys: De Zwart; Opoku, Bentem, D. van der Plas, Ravensbergen; Mahmoed, Misa Danso (65. Den Hartog), Groot (61. J. v.d. Plas); El Osrouti, Van Steen (70. Driebergen), Sahadewsing.