‘De wondersloffen van Max’ helpen Rijnsburgse Boys aan zege

RIJNSBURG - Het had de titel kunnen zijn van een schitterend jongensboek: ‘De wondersloffen van Max’. Rijnsburgse Boys-aanvaller Max Hudepohl was vorige week een van de minsten in de memorabele wedstrijd tegen Quick Boys. Hij kocht speciaal nieuwe kicksen en zie daar, in het met 4-2 gewonnen duel tegen ODIN ’59 maakte hij zijn eerste goal in Rijnsburgse dienst én werd hij terecht verkozen tot man van de wedstrijd.

Door Pim Scheffersportredactie@leidschdagblad.nl - 13-11-2016, 15:07 (Update 13-11-2016, 15:07)

Rijnsburgse Boys-trainer Pieter Mulders zag de humor er wel van in. ,,Vorige week...