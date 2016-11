Sterk einde LSG in Europa Club Cup

SCHAKEN - Het schaakteam van LSG IntelliMagic is in de Europa Club Cup in het Servische Novi Sad middels een viertal sterke wedstrijden alsnog bovenin het veld geëindigd. Het Leidse team werd daarmee tevens de best presterende Nederlandse club.

Door Jan Bey - 13-11-2016, 15:18 (Update 13-11-2016, 15:18)

Op basis van de gemiddelde rating startte LSG als 23ste in een deelnemersveld van 62 clubteams. Het eindigde op een gedeelde 18-26ste plaats. Het team behaalde een goede plusscore na vier gewonnen wedstrijden; drie gingen er verloren.

