Hereniging Lugdunum en LSVV ’70 lijkt van korte duur

Foto Taco van der Eb Aanvoerder Wouter Huisman, Bilal Karasahin en rechts Michiel Ebbing.

LEIDEN - Na twee seizoenen afwezigheid is de Leidse Kikkerpolderderby tussen Lugdunum en buurman LSVV ’70 dan eindelijk terug. Beide clubs spelen op hetzelfde complex, maar ontliepen elkaar in competitieverband doordat ze één keer afzonderlijk van elkaar degradeerden naar de vierde klasse.

Door Tom Mentink sportredactie@leidschdagblad.nl - 13-11-2016, 15:26 (Update 13-11-2016, 15:26)

Lugdunum zakte af naar een niveau lager in het seizoen 2013/14, toen in januari 2014 de laatste burenruzie met 3-1 werd gewonnen door de Kikkers. LSVV ’70 vloog een jaar later uit de derde klasse en promoveerde pas afgelopen seizoen...