Gelukkige overwinning voor Voorschoten’97

ZATERDAG EERSTE KLASSE - Voorschoten’97 boekte een belangrijke zege in de onderste regionen. Op eigen veld werd SVC’08 met 1-0 verslagen door een laat doelpunt van Tim Koning.

Door Hennie Kanbier - 13-11-2016, 15:27 (Update 13-11-2016, 15:27)

De aanvaller kreeg daarbij onbedoelde assistentie van de bezoekers bij het uitverdedigen. Trainer André Lourens sprak dan ook van een cadeau in de geest van het jaargetijde. ,,De goedheiligman is in het land en wij konden daar meteen van profiteren. Deze wedstrijd verdiende eigenlijk geen winnaar, maar dat we meer hebben gekregen, daar kan...