TAVV vloert koploper, RCL en UVS falen

ZATERDAG TWEEDE KLASSE - In West I bezorgde TAVV koploper DHSC de eerste nederlaag van het seizoen (1-0) en dat betekende dat de Ter Aarders al acht wedstrijden achtereen ongeslagen zijn.

Door Hennie Kanbier - 13-11-2016, 15:33 (Update 13-11-2016, 15:33)

,,En daar genieten we intens van’’, zei trainer Niels Slottje. ,,We hebben de tegenstander meteen bij de strot gegrepen en dat leverde al na twee minuten een goal op van Chiel Konings uit een strafschop. Tot een kwartier voor rust hadden we alles onder controle. Daarna heeft Edwin Pieterse ons gered...