Koudekerk blijft in het spoor van Lugdunum

ZATERDAG DERDE KLASSE - Na tien wedstrijddagen kan enkel Koudekerk lijstaanvoerder Lugdunum nog volgen. Beide ploegen wonnen en de kloof bleef daardoor wel op vier punten staan.

Door Hennie Kanbier - 13-11-2016, 15:35 (Update 13-11-2016, 15:35)

Koudekerk was met 3-1 te sterk voor Zevenhoven, de ploeg van ex-Koudekerk trainer Marcel Valk. ,,Ik ben een tevreden trainer, hoewel we het onszelf wel makkelijker hadden moeten maken’’, sprak de aan het eind van het seizoen vertrekkende Alex Redel van Koudekerk.

,,Halverwege had deze pot al in de tas moeten zitten. Alles bij elkaar opgeteld doen we het in ieder geval ver boven verwachting. We hebben zelfs een gaatje naar de rest van het veld. Natuurlijk hoop ik op een leuk afscheid bij deze club.’’

Voor zijn team scoorden Mike Slottje, Sydney de Schepper en Daan van der Zwet.