Schreuder tevreden ondanks puntverlies Katwijk

TWEEDE DIVISIE - Ook na het achtste gelijkspel van dit seizoen kon trainer Dick Schreuder onmogelijk mopperen over de prestaties van Katwijk. ,,Ik ben gewoon heel tevreden over hoe het gaat’’, sprak hij na een 2-2 bij UNA. ,,We spelen veel op de helft van de tegenstander en creëren veel kansen. Dan kun je niet zeggen dat je het slecht doet.’’

Door Hielke Biemond - 13-11-2016, 17:28 (Update 13-11-2016, 17:28)

De manier waarop het puntverlies in Veldhoven tot stand kwam, vond hij ’tekenend voor dit seizoen’. Vlak voor tijd zorgde Niek...