Droom Fiks verstoord in derby tegen Sporting Trigon

Foto Taco van der Eb Michael Star (6) rent juichend naar het andere vak nadat hij gescoord heeft voor Sporting Trigon. Kevin Vreeken van Fiks baalt.

OEGSTGEEST - ’Henkie hoort bij Fiks olé, olé, olé!’ Het publiek in sporthal De Cuyl zingt Henk van der Gugten massaal toe. Net als broer Janwillem is hij kind van Fiks, maar de twee spelen in het shirt van Sporting Trigon tijdens deze korfbalderby. Ondanks een bliksemstart van de thuisploeg zijn het de broers Van der Gugten en hun teamgenoten die laatst lachen: 20-23.

Voor het eerst in de geschiedenis staan de Oegstgeestse en Leidse korfbalverenigingen deze zaterdagmiddag in competitieverband tegenover elkaar....