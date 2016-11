Foreholte knoeiend ten onder

ZONDAG TWEEDE KLASSE - Voor de vierde keer op rij verloor Foreholte van RKDEO, terwijl die ploeg ook nu lager op de ranglijst staat. De 5-2 nederlaag vond trainer Marcel IJzendoorn dan ook geheel eigen schuld. Vier van de vijf tegendoelpunten waren in zijn ogen weggevertjes.

Door Hielke Biemond - 14-11-2016, 12:08 (Update 14-11-2016, 12:08)

Alleen de 0-3, net na rust, kwam uit een goede aanval. Tussen de 55ste en 60ste minuut kwam Foreholte bijna helemaal terug. Rik Grondel en Bas Jongbloed scoorden en een inzet van Jelle Geerlings werd van de lijn gehaald. Toen doelman Matthijs Guyt bij een corner onder een bal door ging, viel de beslissende 4-2.

Teylingen verloor gevoelsmatig twee punten in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter DONK (2-2). Trainer Laurens Mouter prees de positieve intenties van de opponent, maar zag dat zijn team veel beter was. Te veel kansen werden niet benut. Door een eigen doelpunt van Thomas Stol kwam Teylingen zelfs op achterstand. Tom van der Vlugt en George Hulsbosch stelden orde op zaken. DONK bracht een extra spits in en dat leidde tot de gelijkmaker.

Meerburg bleef voor de vijfde keer op rij zonder zege. Trainer Ron de Roode was na een 1-1 tegen subtopper Concordia wel trots op de manier waarop zijn selectie de afwezigheid van een aantal vaste waarden had opgevangen. In een schrale wedstrijd vielen beide doelpunten uit een strafschop. Die van Meerburg, de 1-1, werd benut door Duuk van der Meer.